Опубліковано календар подорожей на кожен місяць 2017 року за версією The Independent

Січень: Чилі

Мадрівники з досвідом радять провести два дні в столиці країни Сантьяго, насолоджуючись розслабленою атмосферою, епатажною архітектурою, цікавою їжею та напоями. Після цього треба направитися на південь до чилійських озер та гірської місцевості, де в той час розпал літа. Причому можна поїхати на південь маршрутом, яким одного разу їхав Че Гевара: треба стартувати з Пуерто Мотт і прямувати вздовж гірського хребта Анд. Маршрут передбачає поїздки на автобусі, човнах та вантажівкою.

Лютий: острів Пафос на Кіпрі

Всього кілька років тому мандрівники остерігалися відвідування Кіпру через нестійке фінансове становище острівної країни. Але сьогодні Кіпр виглядає стабільним у порівнянні з іншими частинами світу зі своєю цікавою культурою, кухнею та прекрасними пляжами. Острів Пафос знаходиться на крайньому заході, тому добратися туди можна літаком. Острів відомий своїми пляжами, наприклад, Coral Bay, там можна знайти безлюдні ділянки в прихованих бухтах. Окрім того, Пафос має давню історію, там часто можна натрапити на історичні місця з мозаїками та гробницями.

Березень: Гана

Після мирних демократичних виборів в грудні, коли лідера опозиції Нана Акуфо-Аддо обрали новим президентом Гани, видання CNN описало Гану як місце, де громадяни "борються за їжу і послуги". Ганійці швидко відреагували на це. У соцмережах навіть був запущений хештег #CNNGetItRight, який став трендовим. Кожен - від журналістів і до першої леді країни писали пости і намагалися розірвати кліше бідної африканської країни, а також про те, що зараз Гана знаходиться на підйомі. У День незалежності, 6 березня, Гана відзначає 60 років з тих пір, як вона звільнилася від британського правління. Тому березень для відвідування країни чи не найкращий час. До того ж, столиця країни Аккра швидко перетворюється на осередок моди та мистецтва.

Квітень: Новий Орлеан, США

У Новому Орлеані квітень насичений різними фестивалями. Наприклад, протягом чотирьох днів, з 6 до 9 квітня, проходить фестиваль музики та їжі "Французький квартал", що і не дивно, бо свого часу місто було захоплене французами, які залишили свій слід. Також, варто побачити 16 квітня святкування Великодня, коли на вулицях Нового Орлеану проходять барвисті паради. Ще однією з центральних подій квітня є Фестиваль джазової та традиційної музики, історія якого починається ще з 1970-го року. Стартує фестиваль 28 квітня.

Травень: Перу

Саме в травні буде запущено абсолютно новий залізничний маршрут по Перу на найрозкішному в Латинській Америці поїзді. Цей "п'ятизірковий" потяг курсуватиме одним з найвищих маршрутів для поїздів у світі: поїзд мчатиме по рівнинах Анд та повз найвідоміші пам’ятки історії Перу, зокрема, Мачу Пікчу, Куско та озера Тітікака.

Червень: Таллін, Естонія

Таллін - напевно одна з найкрасивіших столиць колишніх країн радянського табору. Тут добре збереглась частина Старого міста з грандіозною середньовічною архітектурою на пагорбі Томптеа, а також 300-річний парк Кадріорг. Окрім того, в Талліні напевно найоптимальніший вибір місць, де можна зупинитися туристу зі всіх країн ЄС. І червень є тим місяцем, коли в місті проходять Дні Старого міста, що є однією з найстаріших традицій естонської столиці, центр якої на цілий тиждень повертається в середньовіччя.

Липень: Канада

У 2017 році Канада відзначатиме 150 років з дня своєї конфедерації. Святкування почнуться в Оттаві ще з початку нового року. Але пік і різноманітність заходів по всій Канаді відбудеться саме 1 липня в День Канади. Ванкувер і Торонто вже планують багатоденні святкування, проте більшість деталей досі в секреті. З нагоди річниці протягом всього року вхід у всі 46 національних парків країни та історичні райони буде безкоштовним.

Серпень: тихоокеанський північний захід США

На американців у серпні чекає найбільше сонячне затемнення в історії США. Ранок 21 серпня стане чи не найкращим часом, щоб перебувати саме на північно-західному узбережжі США. Найкраще буде спостерігати за космічним явищем з берегів Ньюпорта, південно-західної частини Портленда та вздовж всього узбережжя штату Орегон.

Вересень: Орхус, Данія

Орхус обрано однією з найбільш культурних міст Європи у 2017 році, разом із зізначеним вище островом Пафос. Вересень - прекрасний час, щоб відвідати одне з найбільших міст Данії, коли там м'яка погода, але немає натовпу туристів. Друге за величиною місто Данії має щільний календар подій, щоб відзначити свій новий титул. Тут передбачені і виставки, і концерти, і кінопокази. Також око милують цікаві числені скульптури на узбережжі.

Жовтень: Сіань, Китай

Сіань знаходиться на маршрутах більшості мандрівників до Китаю, хоча найчастіше вони просто проходять повз нього. Але дарма, тому що тут знаходиться захоронення Теракотової армії, Сіань також один з найважливіших пунктів Шовкового шляху, який служив столицею для 13 різних древніх династій протягом 3 тисяч років свого існування. Ймовірно, найцікавіша в Сіані його ісламська спадщина. У якості східного форпосту Шовкового шляху, він вже давно є домом для мішанини культур і релігій, і сьогодні має значний мусульманський квартал і найбільшу мечеть в Китаї. Перебуваючи там, необхідно обов'язково спробувати мусульмансько-китайську кухню: пряне бараняче рагу з прісним хлібом, шашлики, приправлені перцем чилі і кмином. Також можна побродити навколо майже 650-річної міської стіни, що є єдиним древнім укріпленням в Китаї, яке досі залишається неушкодженим.

Листопад: Нова Зеландія

Нова Зеландія славиться своїми неймовірними пейзажами та екстремальними видами спорту, тому треба прямувати до Квінстауну. Тут можна і політати на вертольоті над горами, і над прилеглими льодовиками Південних Альп, а можна піти в похід схилами гір. Крім того, можна повеслувати в бухтах острову Вайхеке.

Грудень: Амстердам, Нідерланди

В Амстердамі можна безкінечно бродити від одного собору до іншого. Крім того, однією з цікавих сторін північного міста є його канали, які півкільцями огинають Старе місто. І напевно саме через те, що в місті більше 1,5 тисячі мостів, Амстердам називають "Північною Венецією".