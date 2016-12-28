Опубликован календарь путешествий на каждый месяц 2017 года по версии The Independent

Январь: Чили

Путешественники с опытом советуют провести два дня в столице страны Сантьяго, наслаждаясь расслабленной атмосферой, эпатажной архитектурой, интересной едой и напитками. После этого надо направиться на юг до чилийских озер и горной местности, где в то время разгар лета. Причем можно поехать на юг по маршруту, которым однажды ехал Че Гевара: надо стартовать из Пуэрто Мотт и идти вдоль горного хребта Анд. Маршрут предусматривает поездки на автобусе, лодках и грузовике.

Февраль: остров Пафос на Кипре

Всего несколько лет назад путешественники опасались посещения Кипра из-за неустойчивого финансового положения островной страны. Но сегодня Кипр выглядит стабильным по сравнению с другими частями мира со своей интересной культурой, кухней и прекрасными пляжами. Остров Пафос находится на крайнем западе, так добраться туда можно самолетом. Остров известен своими пляжами, например, Coral Bay, там можно найти безлюдные участки в скрытых бухтах. Кроме того, Пафос имеет давнюю историю, там часто можно встретить исторические места с мозаиками и гробницами.

Март: Гана

После мирных демократических выборов в декабре, когда лидера оппозиции Нана Акуфо-Аддо избрали новым президентом Ганы, издание CNN описало Гану как место, где граждане "борются за пищу и услуги". Ганийцы быстро отреагировали на это. В соцсетях даже был запущен хэштег #CNNGetItRight, который стал трендовым. Каждый - от журналистов и до первой леди страны писали посты и пытались разорвать клише бедной африканской страны, а также о том, что сейчас Гана находится на подъеме. В День независимости, 6 марта, Гана отмечает 60 лет с тех пор, как она освободилась от британского правления. Поэтому март для посещения страны чуть ли не лучшее время. К тому же, столица страны Аккра быстро превращается в очаг моды и искусства.

Апрель: Новый Орлеан, США

В Новом Орлеане апрель насыщен различными фестивалями. Например, в течение четырех дней, с 6 по 9 апреля, проходит фестиваль музыки и еды "Французский квартал", что и неудивительно, поскольку в свое время город был захвачен французами, которые оставили свой след. Также, стоит увидеть 16 апреля празднование Пасхи, когда на улицах Нового Орлеана проходят красочные парады. Еще одним из центральных событий апреля является Фестиваль джазовой и традиционной музыки, история которого начинается еще с 1970-го года. Стартует фестиваль 28 апреля.

Май: Перу

Именно в мае будет запущен совершенно новый железнодорожный маршрут по Перу на самом роскошном в Латинской Америке поезде. Этот "пятизвездочный" поезд будет курсировать одним из самых высоких маршрутов для поездов в мире: поезд будет мчаться по равнинам Анд и мимо известных памятников истории Перу, в частности, Мачу Пикчу, Куско и озера Титикака.

Июнь: Таллин, Эстония

Таллин - наверняка одна из самых красивых столиц бывших стран советского лагеря. Здесь хорошо сохранилась часть Старого города с грандиозной средневековой архитектурой на холме Томптеа, а также 300-летний парк Кадриорг. Кроме того, в Таллине наверное самый оптимальный выбор мест, где можно остановиться туристу из всех стран ЕС. И июнь является тем месяцем, когда в городе проходят Дни Старого города, что является одной из старейших традиций эстонской столицы, центр которой на целую неделю возвращается в средневековье.

Июль: Канада

В 2017 году Канада будет отмечать 150 лет со дня своей конфедерации. Празднования начнутся в Оттаве еще с начала нового года. Но пик и разнообразие мероприятий по всей Канаде состоится именно 1 июля в День Канады. Ванкувер и Торонто уже планируют многодневные празднества, однако большинство деталей еще в секрете. По случаю годовщины в течение всего года вход во все 46 национальных парков страны и исторические районы будет бесплатным.

Август: тихоокеанский северо-запад США

Американцев в августе ждет самое больше солнечное затмение в истории США. Утро 21 августа станет едва ли не лучшим временем, чтобы находиться именно на северо-западном побережье США. Лучше всего наблюдать за космическим явлением из берегов Ньюпорта, юго-западной части Портленда и вдоль всего побережья штата Орегон.

Сентябрь: Орхус, Дания

Орхус избран одним из самых культурных городов Европы в 2017 году, вместе с отмеченным выше островом Пафос. Сентябрь - прекрасное время, чтобы посетить один из крупнейших городов Дании, когда там мягкая погода, но нет толпы туристов. Второй по величине город Дании имеет плотный календарь, чтобы отметить свой новый титул. Здесь предусмотрены и выставки, и концерты, и кинопоказы. Также глаз радуют интересные многочисленные скульптуры на побережье.

Октябрь: Сиань, Китай

Сиань находится на маршрутах большинства путешественников в Китай, хотя чаще всего они просто проходят мимо. Но зря, потому что здесь находится захоронение Терракотовой армии, Сиань также один из важнейших пунктов Шелкового пути, который служил столицей для 13 различных древних династий в течение 3 тысяч лет своего существования. Вероятно, самое интересное в Сиане его исламское наследие. В качестве восточного форпоста Шелкового пути, он уже давно является домом для смешения культур и религий, и сегодня имеет значительный мусульманский квартал и самую большую мечеть в Китае. Находясь там, необходимо обязательно попробовать мусульманско-китайскую кухню: пряное баранье рагу с пресным хлебом, шашлыки, приправленные перцем чили и тмином. Также можно побродить вокруг почти 650-летней городской стены, которая является единственным древним укреплением в Китае, до сих пор остается невредимой.

Ноябрь: Новая Зеландия

Новая Зеландия славится своими невероятными пейзажами и экстремальными видами спорта, поэтому надо идти в Квинстаун. Здесь можно и полетать на вертолете над горами, и над прилегающими ледниками Южных Альп, а можно пойти в поход по склонам гор. Кроме того, можно погрести в бухтах острова Вайхеке.

Декабрь: Амстердам, Нидерланды

В Амстердаме можно бесконечно бродить от одного собора к другому. Кроме того, одной из интересных сторон северного города являются его каналы, которые полукольцами огибают Старый город. И наверное именно потому, что в городе более 1,5 тысячи мостов, Амстердам называют "Северной Венецией".