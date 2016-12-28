Опубликован календарь путешествий на каждый месяц 2017 года по версии The Independent

ukru
12 марта, 19:49 • 76297 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 117700 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112947 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110450 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137439 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113768 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120907 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130280 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140372 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144643 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 30974 просмотра
Трамп: есть люди, которые едут в россию прямо сейчас

Трамп: есть люди, которые едут в россию прямо сейчас

12 марта, 16:36 • 24210 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 42142 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 31645 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 34788 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 76302 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 117702 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103312 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110619 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137439 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137825 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145923 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150799 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149255 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152610 просмотра
Актуальное
Опубликован календарь путешествий на каждый месяц 2017 года по версии The Independent

Опубликован календарь путешествий на каждый месяц 2017 года по версии The Independent

Киев • УНН

 • 10427 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Издание The Independent составило календарь путешествий на 2017 год, где для каждого месяца года рекомендуются удачные страны для путешествий, а также план маршрутов, передает УНН.

Январь: Чили
Путешественники с опытом советуют провести два дня в столице страны Сантьяго, наслаждаясь расслабленной атмосферой, эпатажной архитектурой, интересной едой и напитками. После этого надо направиться на юг до чилийских озер и горной местности, где в то время разгар лета. Причем можно поехать на юг по маршруту, которым однажды ехал Че Гевара: надо стартовать из Пуэрто Мотт и идти вдоль горного хребта Анд. Маршрут предусматривает поездки на автобусе, лодках и грузовике.

Февраль: остров Пафос на Кипре
Всего несколько лет назад путешественники опасались посещения Кипра из-за неустойчивого финансового положения островной страны. Но сегодня Кипр выглядит стабильным по сравнению с другими частями мира со своей интересной культурой, кухней и прекрасными пляжами. Остров Пафос находится на крайнем западе, так добраться туда можно самолетом. Остров известен своими пляжами, например, Coral Bay, там можно найти безлюдные участки в скрытых бухтах. Кроме того, Пафос имеет давнюю историю, там часто можно встретить исторические места с мозаиками и гробницами.

Март: Гана
После мирных демократических выборов в декабре, когда лидера оппозиции Нана Акуфо-Аддо избрали новым президентом Ганы, издание CNN описало Гану как место, где граждане "борются за пищу и услуги". Ганийцы быстро отреагировали на это. В соцсетях даже был запущен хэштег #CNNGetItRight, который стал трендовым. Каждый - от журналистов и до первой леди страны писали посты и пытались разорвать клише бедной африканской страны, а также о том, что сейчас Гана находится на подъеме. В День независимости, 6 марта, Гана отмечает 60 лет с тех пор, как она освободилась от британского правления. Поэтому март для посещения страны чуть ли не лучшее время. К тому же, столица страны Аккра быстро превращается в очаг моды и искусства.

Апрель: Новый Орлеан, США
В Новом Орлеане апрель насыщен различными фестивалями. Например, в течение четырех дней, с 6 по 9 апреля, проходит фестиваль музыки и еды "Французский квартал", что и неудивительно, поскольку в свое время город был захвачен французами, которые оставили свой след. Также, стоит увидеть 16 апреля празднование Пасхи, когда на улицах Нового Орлеана проходят красочные парады. Еще одним из центральных событий апреля является Фестиваль джазовой и традиционной музыки, история которого начинается еще с 1970-го года. Стартует фестиваль 28 апреля.

Май: Перу
Именно в мае будет запущен совершенно новый железнодорожный маршрут по Перу на самом роскошном в Латинской Америке поезде. Этот "пятизвездочный" поезд будет курсировать одним из самых высоких маршрутов для поездов в мире: поезд будет мчаться по равнинам Анд и мимо известных памятников истории Перу, в частности, Мачу Пикчу, Куско и озера Титикака.

Июнь: Таллин, Эстония
Таллин - наверняка одна из самых красивых столиц бывших стран советского лагеря. Здесь хорошо сохранилась часть Старого города с грандиозной средневековой архитектурой на холме Томптеа, а также 300-летний парк Кадриорг. Кроме того, в Таллине наверное самый оптимальный выбор мест, где можно остановиться туристу из всех стран ЕС. И июнь является тем месяцем, когда в городе проходят Дни Старого города, что является одной из старейших традиций эстонской столицы, центр которой на целую неделю возвращается в средневековье.

Июль: Канада
В 2017 году Канада будет отмечать 150 лет со дня своей конфедерации. Празднования начнутся в Оттаве еще с начала нового года. Но пик и разнообразие мероприятий по всей Канаде состоится именно 1 июля в День Канады. Ванкувер и Торонто уже планируют многодневные празднества, однако большинство деталей еще в секрете. По случаю годовщины в течение всего года вход во все 46 национальных парков страны и исторические районы будет бесплатным.

Август: тихоокеанский северо-запад США
Американцев в августе ждет самое больше солнечное затмение в истории США. Утро 21 августа станет едва ли не лучшим временем, чтобы находиться именно на северо-западном побережье США. Лучше всего наблюдать за космическим явлением из берегов Ньюпорта, юго-западной части Портленда и вдоль всего побережья штата Орегон.

Сентябрь: Орхус, Дания
Орхус избран одним из самых культурных городов Европы в 2017 году, вместе с отмеченным выше островом Пафос. Сентябрь - прекрасное время, чтобы посетить один из крупнейших городов Дании, когда там мягкая погода, но нет толпы туристов. Второй по величине город Дании имеет плотный календарь, чтобы отметить свой новый титул. Здесь предусмотрены и выставки, и концерты, и кинопоказы. Также глаз радуют интересные многочисленные скульптуры на побережье.

Октябрь: Сиань, Китай
Сиань находится на маршрутах большинства путешественников в Китай, хотя чаще всего они просто проходят мимо. Но зря, потому что здесь находится захоронение Терракотовой армии, Сиань также один из важнейших пунктов Шелкового пути, который служил столицей для 13 различных древних династий в течение 3 тысяч лет своего существования. Вероятно, самое интересное в Сиане его исламское наследие. В качестве восточного форпоста Шелкового пути, он уже давно является домом для смешения культур и религий, и сегодня имеет значительный мусульманский квартал и самую большую мечеть в Китае. Находясь там, необходимо обязательно попробовать мусульманско-китайскую кухню: пряное баранье рагу с пресным хлебом, шашлыки, приправленные перцем чили и тмином. Также можно побродить вокруг почти 650-летней городской стены, которая является единственным древним укреплением в Китае, до сих пор остается невредимой.

Ноябрь: Новая Зеландия
Новая Зеландия славится своими невероятными пейзажами и экстремальными видами спорта, поэтому надо идти в Квинстаун. Здесь можно и полетать на вертолете над горами, и над прилегающими ледниками Южных Альп, а можно пойти в поход по склонам гор. Кроме того, можно погрести в бухтах острова Вайхеке.

Декабрь: Амстердам, Нидерланды
В Амстердаме можно бесконечно бродить от одного собора к другому. Кроме того, одной из интересных сторон северного города являются его каналы, которые полукольцами огибают Старый город. И наверное именно потому, что в городе более 1,5 тысячи мостов, Амстердам называют "Северной Венецией".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Мультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы