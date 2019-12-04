ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Від початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, внаслідок обстрілів втрат немає. Про це під час брифінгу повідомив капітан Михайло Шаравара з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції українських військ", - розповів Шаравара
Так, на Луганському напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогоню по нашим захисникам біля Новолуганського.
На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине.
"З початку доби втрат серед наших захисників немає", - додав Шаравара.
Нагадаємо, 3 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.