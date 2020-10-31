Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,44 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На 31 жовтня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,44 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.438300 грн за долар;
33.298400 грн за євро;
0.357830 грн за російський рубль;
36.787800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 жовтня усіх валют не змінився.