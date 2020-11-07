Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,36 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На 7 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,36 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.3643 грн за долар;
33.5819 грн за євро;
0.36649 грн за російський рубль;
37.1019 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 листопада курс зазначених валют не змінився.