Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,32 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На 17 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,32 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 серпня встановлені на такому рівні:
25.321651 грн за долар;
28.233641 грн за євро;
0.384300 грн за російський рубль;
30.734508 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 серпня курс всіх зазначених валют не змінився.