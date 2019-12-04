Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,94 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На 4 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,94 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 грудня встановлені на такому рівні:
23.939216 грн за долар;
26.503106 грн за євро;
0.373230 грн за російський рубль;
31.106932 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 грудня курс долара знизився, усіх інших валют зріс.