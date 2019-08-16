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Один із лідерів ПФК "Львів" перейшов в португальський клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Бразильський форвард Бруно Дуарте Нападник перейшов до стану португальської “Віторії Гімараєш”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Представник португальської Ліги Ендеса заплатив “Львову” 600 тис. євро за 75 відсотків прав на 23-річного футболіста, а контракт укладений протяжністю в 4 роки з можливістю пролонгації ще на один рік.

У попередній кампанії 23-річний легіонер забив 9 голів і віддав 2 гольові паси в 30 матчах в стані “Львову”.

Нагадаємо, що у “Віторії Гімараєш” на правах оренди виступає захисник “Шахтаря” Валерій Бондаренко.

Українські Національні Новини

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