Один із лідерів ПФК "Львів" перейшов в португальський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Бразильський форвард Бруно Дуарте Нападник перейшов до стану португальської “Віторії Гімараєш”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Представник португальської Ліги Ендеса заплатив “Львову” 600 тис. євро за 75 відсотків прав на 23-річного футболіста, а контракт укладений протяжністю в 4 роки з можливістю пролонгації ще на один рік.
У попередній кампанії 23-річний легіонер забив 9 голів і віддав 2 гольові паси в 30 матчах в стані “Львову”.
Нагадаємо, що у “Віторії Гімараєш” на правах оренди виступає захисник “Шахтаря” Валерій Бондаренко.