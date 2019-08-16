Один из лидеров ПФК "Львов" перешел в португальский клуб

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 28230 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 58255 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132080 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122643 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126176 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128768 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152982 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151002 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Один из лидеров ПФК "Львов" перешел в португальский клуб

Один из лидеров ПФК "Львов" перешел в португальский клуб

Киев  •  УНН

 • 6567 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Бразильский форвард Бруно Дуарте Нападающий перешел в португальской “Витории Гимараеш”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Представитель португальской Лиги Ендеса заплатил “Львову” 600 тыс. евро за 75 процентов прав на 23-летнего футболиста, а контракт заключен протяженностью в 4 года с возможностью пролонгации еще на один год.

В предыдущей кампании 23-летний легионер забил 9 голов и отдал 2 голевые пасы в 30 матчах в состоянии “Львову”.

Напомним, что в “Витории Гимараеш” на правах аренды выступает защитник “Шахтера” Валерий Бондаренко.

Украинские Национальные Новости

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