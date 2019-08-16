Один из лидеров ПФК "Львов" перешел в португальский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Бразильский форвард Бруно Дуарте Нападающий перешел в португальской “Витории Гимараеш”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Представитель португальской Лиги Ендеса заплатил “Львову” 600 тыс. евро за 75 процентов прав на 23-летнего футболиста, а контракт заключен протяженностью в 4 года с возможностью пролонгации еще на один год.
В предыдущей кампании 23-летний легионер забил 9 голов и отдал 2 голевые пасы в 30 матчах в состоянии “Львову”.
Напомним, что в “Витории Гимараеш” на правах аренды выступает защитник “Шахтера” Валерий Бондаренко.