Одеський табір "Молода гвардія" впорався з коронавірусом, зараз на відпочинку 550 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. В одеському оздоровчому центрі "Молода гвардія", де в серпні спостерігався спалах коронавірусу, з 4-го вересня розпочалась нова зміна, яка триватиме по 20-те вересня, передає УНН.
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Станом на 8-ме вересня тут знаходяться на відпочинку 550 дітей з усієї України. У центрі повідомляють, що всі хворі коронавірусом з 12 серпня діти і вожаті одужали. Як повідомив в.о. генерального директора табору Василь Бездень, в центрі повністю побороли спалах коронавірусної інфекції. За його словами, відпочинок у таборі проходить за звичайними правилами і традиціям дитячого центру.
"Діти займаються в гуртках та спортивних секціях, відвідують уроки в нашій школі, беруть участь у заходах освітньо-виховного характеру", - сказав Василь Бездень.
Нагадаємо
З 12 серпня в "Молодій гвардії" почали реєструвати групову захворюваність Covid-19 - табір закрили на карантин. Спершу було відомо про 42 хворих, пізніше їх кількість збільшилася до 81. У 30 дітей, які отримали позитивні ПЛР-тести, попередньо підтвердили штам "Дельта". За фактом масового зараження дітей коронавірусом поліція відкрила кримінальне провадження.