Обсяг пасажироперевезень в Україні у 2016 році зменшився на 6%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні у 2016 році в порівнянні з 2015 роком послугами пасажирського транспорту скористалося на 6% пасажирів менше, передає УНН з посиланням на прес-службу Держстатистики.
За статистичними даними, у 2016 році послугами послугами пасажирського транспорту скористалося 4,854 млрд пасажирів, що на 6% менше у порівнянні з 2015 роком.
Зокрема, послугами залізничного транспорту (з урахуванням перевезень міською електричкою) скористалося на 0,1% пасажирів менше — 389,5 млн осіб, автомобільним транспортом було перевезено на 10% пасажирів менше — 2,025 млрд осіб, водним транспортом було перевезено менше на 16,9% — 0,5 млн осіб, перевезення пасажирів трамвайним транспортом скоротилися на 6% — до 694 млн осіб, перевезення пасажирів тролейбусним транспортом скоротилися на 3,9% — до 1,039 млрд осіб та перевезення пасажирів метрополітенівским транспортом скоротилися на 0,3% — до 698,4 млн пасажирів.
Водночас, перевезення пасажирів авіаційним видом транспорту зросли на 31,3% — до 8,3 млн пасажирів.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, а також з урахуванням перевезень міською електричкою.