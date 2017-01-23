Объем пассажироперевозок в Украине в 2016 году уменьшился на 6%

По статистическим данным, в 2016 году услугами услугами пассажирского транспорта воспользовались 4,854 млрд. пассажиров, что на 6% меньше по сравнению с 2015 годом.

В частности, услугами железнодорожного транспорта (с учетом перевозок городской электричкой) воспользовалось на 0,1% пассажиров меньше - 389,5 млн. человек, автомобильным транспортом было перевезено на 10% пассажиров меньше - 2,025 млрд. человек, водным транспортом было перевезено меньше на 16,9 % - 0,5 млн. человек, перевозки пассажиров трамвайным транспортом сократились на 6% - до 694 млн человек, перевозки пассажиров троллейбусным транспортом сократились на 3,9% - до 1,039 млрд. лиц и перевозки пассажиров метрополитеном сократились на 0,3% - до 698,4 млн. пассажиров.

В то же время, перевозки пассажиров авиационным видом транспорта выросли на 31,3% - до 8,3 млн. пассажиров.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, а также с учетом перевозок городской электричкой.