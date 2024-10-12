Обстріли та негода призвели до знеструмлень у кількох областях: де немає світла
Київ • УНН
Через бойові дії та погодні умови відбулися знеструмлення в 8 областях України. Міненерго повідомляє про імпорт електроенергії з сусідніх країн та закликає до економного споживання у вечірні години.
За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Внаслідок негоди без світла частково опинились жителі Кіровоградської, Чернігівської та Одеської областей. Про це у суботу повідомили в Міненерго, передає УНН.
Наслідки обстрілів рф
У Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено повітряну лінію, що призвело до знеструмлення побутових споживачів.Всього через бойові дії без напруги 6,3 тисячі споживачів.
У Сумській області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, через що було знеструмлення підприємства та побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено.
У двох населених пунктах через пошкодження газопроводів відключено від газопостачання 360 споживачів.
У Харківській області внаслідок бойових дій додатково знеструмлено 1,9 тисячі абонентів. На ранок через бойові дії без напруги 42,3 тисячі абонентів у 99 населених пунктах.
Погодні умови
Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 25 населених пунктах у Кіровоградській області, 8 населених пунктах у Чернігівській області та 6 населених пунктах у Одеській області.
Імпорт електроенергії
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 12 700 МВт*год та потужністю 1130 МВт.
Також в Міненерго закликали продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00.
Нагадаємо
У суботу, 12 жовтня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла.