Обстрелы и непогода привели к обесточиванию в нескольких областях: где нет света

ukenru
Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  107388 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  120027 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  142421 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  151248 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  139913 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  130376 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115090 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108361 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107646 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91996 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

  •  30905 просмотра
Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

  •  35059 просмотра
Казахстанская фондовая биржа разорвала отношения с мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа разорвала отношения с мосбиржей

  •  26243 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  67779 просмотра
Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА

Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА

  •  21739 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  108367 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  108205 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  120476 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  135273 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  134026 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  67779 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

  •  57204 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

11 октября 2024, 07:15  •  105622 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября 2024, 03:03  •  116220 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

10 октября 2024, 15:54  •  100127 просмотра
Актуальное
Обстрелы и непогода привели к обесточиванию в нескольких областях: где нет света

Обстрелы и непогода привели к обесточиванию в нескольких областях: где нет света

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 09:09  •  4822 просмотра

Read in English

Из-за боевых действий и погодных условий произошли обесточивания в 8 областях Украины. Минэнерго сообщает об импорте электроэнергии из соседних стран и призывает к экономному потреблению в вечерние часы.

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. В результате непогоды без света частично оказались жители Кировоградской, Черниговской и Одесской областей. Об этом в субботу сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Последствия обстрелов рф

В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела повреждена воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Всего из-за боевых действий без напряжения 6,3 тысячи потребителей.

В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, из-за чего было обесточивание предприятия и бытовых потребителей в двух областях. Питание восстановлено.

В двух населенных пунктах из-за повреждения газопроводов отключено от газоснабжения 360 потребителей.

В Харьковской области в результате боевых действий дополнительно обесточены 1,9 тысячи абонентов. На утро из-за боевых действий без напряжения 42,3 тысячи абонентов в 99 населенных пунктах.

Погодные условия 

Вследствие неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 25 населенных пунктах в Кировоградской области, 8 населенных пунктах в Черниговской области и 6 населенных пунктах в Одесской области.

Импорт электроэнергии 

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 700 МВт*ч и мощностью 1130 МВт.

Также в Минэнерго призвали продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.

Напомним 

В субботу, 12 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
kharkovskaya-oblastХарьковская область
odesskaya-oblastОдесская область
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша