Обстрелы и непогода привели к обесточиванию в нескольких областях: где нет света
Киев • УНН
Из-за боевых действий и погодных условий произошли обесточивания в 8 областях Украины. Минэнерго сообщает об импорте электроэнергии из соседних стран и призывает к экономному потреблению в вечерние часы.
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. В результате непогоды без света частично оказались жители Кировоградской, Черниговской и Одесской областей. Об этом в субботу сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Последствия обстрелов рф
В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела повреждена воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Всего из-за боевых действий без напряжения 6,3 тысячи потребителей.
В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, из-за чего было обесточивание предприятия и бытовых потребителей в двух областях. Питание восстановлено.
В двух населенных пунктах из-за повреждения газопроводов отключено от газоснабжения 360 потребителей.
В Харьковской области в результате боевых действий дополнительно обесточены 1,9 тысячи абонентов. На утро из-за боевых действий без напряжения 42,3 тысячи абонентов в 99 населенных пунктах.
Погодные условия
Вследствие неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 25 населенных пунктах в Кировоградской области, 8 населенных пунктах в Черниговской области и 6 населенных пунктах в Одесской области.
Импорт электроэнергии
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 700 МВт*ч и мощностью 1130 МВт.
Также в Минэнерго призвали продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.
Напомним
В субботу, 12 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света.