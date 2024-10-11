В Україні не планують відключати світло в суботу
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що в суботу не планується обмеження споживання електроенергії. Рекомендується використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.
Завтра в Україні не планують відключати світло, але потужними електроприладами радять користуватись у денні години, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
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