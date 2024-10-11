В Украине не планируют отключать свет в субботу
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что в субботу не планируется ограничение потребления электроэнергии. Рекомендуется использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00.
Завтра в Украине не планируют отключать свет, но мощными электроприборами советуют пользоваться в дневные часы, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, в субботу, меры ограничения потребления не планируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00», - говорится в сообщении.
В Украине готовят повышение цен на электроэнергию для бизнеса26 сентября 2024, 18:34 • 24867 просмотров