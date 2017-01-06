Норвегія на наступному тижні відмовиться від FM-радіо

Як зазначається, парламент країни остаточно схвалив рішення перейти до цифрового радіомовлення. І це відбудеться вже наступного тижня. Головним аргументом “за” стало те, що цифрові мережі мають більше каналів мовлення.

Критики ініціативи вказують на те, що поспішаючи до нових технологій, уряд нехтує людьми, які хвилюються, що можуть пропустити аварійні оповіщення, які досі транслювалися за допомогою FM-радіо. Також вони занепокоєні тим, що два мільйони автомобілів на дорогах Норвегії не оснащені приймачами цифрового аудіомовлення (DAB), які, до речі, коштують 1500 норвезьких крон (177 доларів).

Так, згідно соціологічного опитування, 66% норвежців виступають проти відключення FM-радіо, а 17% його підтримують. Решта опитаних не визначилися.

Додається, що Швейцарія планує перехід до цифрового аудіомовлення в 2020 році, а Великобританія і Данія є одними з тих, хто також розглядають подібний перехід. Досвід Норвегії може спонукати ці країни до більш активних дій щодо запровадження DAB.