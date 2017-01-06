Норвегия на следующей неделе откажется от FM-радио
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Норвегия станет первой страной, которая откажется от сети FM-радио, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Как отмечается, парламент страны окончательно одобрил решение перейти на цифровое радиовещание. И это произойдет на следующей неделе. Главным аргументом "за" стало то, что цифровые сети имеют больше каналов вещания.
Критики инициативы указывают на то, что спеша к новым технологиям, правительство пренебрегает людьми, которые волнуются, что могут пропустить аварийные оповещения, которые до сих пор транслировались по FM-радио. Также они обеспокоены тем, что два миллиона автомобилей на дорогах Норвегии не оснащены приемниками цифрового аудиовещания (DAB), которые, кстати, стоят 1500 норвежских крон (177 долларов).
Так, согласно социологическому опросу, 66% норвежцев выступают против отключения FM-радио, а 17% его поддерживают. Остальные опрошенные не определились.
Добавляется, что Швейцария планирует переход к цифровому аудиовещанию в 2020 году, а Великобритания и Дания являются одними из тех, кто также рассматривают подобный переход. Опыт Норвегии может побудить эти страны к более активным действиям по внедрению DAB.