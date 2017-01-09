Нічну розчистку доріг у Кропивницькому здійснювали 13 одиниць техніки
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Тринадцять одиниць снігоочисної техніки продовжили протистояти стихії і вийшли на нічну розчистку міських доріг від снігових заметів у Кропивницькому. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
П’ять автомобілів ПММ ЗіЛ-130 рухалися за напрямками: спальні мікрорайони, вулиця Яновського, Бобринецький, Криворізький, Знам’янський, Київський виїзди з міста.
Два автомобілі МАЗ розчищали дороги для забезпечення руху маршруток №№ 111, 116, 44, 8, 4.
П’ять тракторів МТЗ-80 обслуговували центральну частину міста, а грейдер боровся зі снігом і ожеледицею на кільці біля аеропорту, по вулицях Полтавській, Жадова, Юрія Коваленка.