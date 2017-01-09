Ночную расчистку дорог в Кропивницком осуществляли 13 единиц техники
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. Тринадцать единиц снегоочистительной техники продолжили противостоять стихии и вышли на ночную расчистку городских дорог от снежных заносов в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Пять автомобилей ГСМ ЗИЛ-130 двигались по направлениям: спальные микрорайоны, улица Яновского, Бобринецкий, Криворожский, Знаменский, Киевский выезды из города.
Два автомобиля МАЗ расчищали дороги для обеспечения движения маршруток №№ 111, 116, 44, 8, 4.
Пять тракторов МТЗ-80 обслуживали центральную часть города, а грейдер боролся со снегом и гололедом на кольце возле аэропорта, по улицам Полтавской, Жадова, Юрия Коваленко.