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12 марта, 19:49 • 74875 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 117302 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 112815 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110328 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 137268 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113730 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 120879 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130279 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140371 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144642 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Ночную расчистку дорог в Кропивницком осуществляли 13 единиц техники

Ночную расчистку дорог в Кропивницком осуществляли 13 единиц техники

Киев • УНН

 • 9666 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. Тринадцать единиц снегоочистительной техники продолжили противостоять стихии и вышли на ночную расчистку городских дорог от снежных заносов в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.

Пять автомобилей ГСМ ЗИЛ-130 двигались по направлениям: спальные микрорайоны, улица Яновского, Бобринецкий, Криворожский, Знаменский, Киевский выезды из города.

Два автомобиля МАЗ расчищали дороги для обеспечения движения маршруток №№ 111, 116, 44, 8, 4.

Пять тракторов МТЗ-80 обслуживали центральную часть города, а грейдер боролся со снегом и гололедом на кольце возле аэропорта, по улицам Полтавской, Жадова, Юрия Коваленко.

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