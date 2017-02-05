Невідомі в Римі розвісили постери про Папу Франциска: "Де ж твоє милосердя?"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Невідомі розвісили на вулицях Риму кілька постерів з критикою Папи Римського Франциска. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Як зазначається, на постерах Франциск звинувачувався в нападках на консервативну частину Римо-католицької церкви.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папа Римський Франциск зробив заяву щодо ситуації на Донбасі
Зображення Папи Римського також супроводжувалося фразою “Де ж твоє милосердя?”.
Невідомі вцілому критикували політику Франциска щодо Мальтійського ордену. Згодом міська влада прибрала.
Нагадаємо, голова Мальтійського Ордену Метью Фестінг подав у відставку внаслідок скандалу з Папою Римським Франциском постери.