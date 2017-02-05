Неизвестные в Риме развесили постеры о Папе Франциске: "Где твое милосердие?"

Как отмечается, на постерах Франциск обвинялся в нападках на консервативную часть Римско-католической церкви.

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Изображение Папы Римского также сопровождалось фразой "Где твое милосердие?».

Неизвестные в целом критиковали политику Франциска по Мальтийскому ордену. Впоследствии власть убрала.

Напомним, председатель Мальтийского Ордена Мэтью Фестинг подал в отставку в результате скандала с Папой Римским Франциском постеры.