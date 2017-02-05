Неизвестные в Риме развесили постеры о Папе Франциске: "Где твое милосердие?"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Неизвестные развесили на улицах Рима несколько постеров с критикой Папы Римского Франциска. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Как отмечается, на постерах Франциск обвинялся в нападках на консервативную часть Римско-католической церкви.
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Изображение Папы Римского также сопровождалось фразой "Где твое милосердие?».
Неизвестные в целом критиковали политику Франциска по Мальтийскому ордену. Впоследствии власть убрала.
Напомним, председатель Мальтийского Ордена Мэтью Фестинг подал в отставку в результате скандала с Папой Римским Франциском постеры.