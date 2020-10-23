Немає підстав ставити під сумнів юридичну природу Будапештського меморандуму - Тарасюк

"Цей (Будапештський - ред.) меморандум був зареєстрований належним чином, відповідно до статті 102 Статуту ООН в ООН, як міжнародний договір. І як міжнародний договір він не втрачав і не втрачає своєї юридичної сили. Будь-який чинний міжнародний договір, а меморандум є чинним міжнародним договором, підлягає виконанню його сторонами. Таким чином, немає ніяких підстав ставити під сумнів юридичну природу меморандуму, хоча він і не мав на увазі ратифікації парламентами, але треба звернути увагу на рівень підписантів цього документа", - сказав Борис Тарасюк.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив запитання анонсованого ним опитування на 25 жовтня. Одне стосується Будапештського меморандуму.

Також нагадаємо, Зеленський повідомив, навіщо ставить запитання про Будапештський меморандум українцям.