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Немає підстав ставити під сумнів юридичну природу Будапештського меморандуму - Тарасюк

Немає підстав ставити під сумнів юридичну природу Будапештського меморандуму - Тарасюк

Київ • УНН

 • 11841 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Будапештський меморандум був зареєстрований відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй і не втрачав своєї юридичної сили, тому немає підстав ставити її під сумнів. Про це в ефірі телеканалу "ДОМ" сказав постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк, передає УНН.

"Цей (Будапештський - ред.) меморандум був зареєстрований належним чином, відповідно до статті 102 Статуту ООН в ООН, як міжнародний договір. І як міжнародний договір він не втрачав і не втрачає своєї юридичної сили. Будь-який чинний міжнародний договір, а меморандум є чинним міжнародним договором, підлягає виконанню його сторонами. Таким чином, немає ніяких підстав ставити під сумнів юридичну природу меморандуму, хоча він і не мав на увазі ратифікації парламентами, але треба звернути увагу на рівень підписантів цього документа", - сказав Борис Тарасюк.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив запитання анонсованого ним опитування на 25 жовтня. Одне стосується Будапештського меморандуму.

Також нагадаємо, Зеленський повідомив, навіщо ставить запитання про Будапештський меморандум українцям.

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