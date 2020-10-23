Нет оснований ставить под сомнение юридическую природу Будапештского меморандума - Тарасюк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Будапештский меморандум был зарегистрирован согласно уставу Организации Объединенных Наций и не терял своей юридической силы, поэтому нет оснований ставить ее под сомнение. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк, передает УНН.
“Этот (Будапештский - ред.) меморандум был зарегистрирован надлежащим образом, в соответствии со статьей 102 Устава ООН в ООН, как международный договор. И как международный договор он не терял и не теряет своей юридической силы. Любой действующий международный договор, а меморандум является действующим международным договором, подлежит выполнению его сторонами. Таким образом, нет никаких оснований ставить под сомнение юридическую природу меморандума, хотя он и не предполагал ратификации парламентами, но надо обратить внимание на уровень подписантов этого документа”, - сказал Борис Тарасюк.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал вопросы анонсированного им опроса на 25 октября. Один касается Будапештского меморандума.
Также напомним, Зеленский сообщил, зачем ставит вопрос о Будапештском меморандуме украинцам.