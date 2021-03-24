Не блат, а COVID-19: в Держспоживслужбі пояснили призначення Магалецької главою відомства без конкурсу

ukru
21:00 • 21107 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 52180 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 47295 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 93104 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 59085 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94557 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115873 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144493 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184064 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311182 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102715 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100669 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103624 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 99575 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 91852 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 56856 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311182 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245494 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339178 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63184 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109849 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110664 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107639 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121054 перегляди
Актуальне
Не блат, а COVID-19: в Держспоживслужбі пояснили призначення Магалецької главою відомства без конкурсу

Не блат, а COVID-19: в Держспоживслужбі пояснили призначення Магалецької главою відомства без конкурсу

Київ • УНН

 • 31384 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Держспоживслужба не згодна з інформацією про те, що Владислава Магалецька отримала посаду глави відомства “по блату” від міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко, який порекомендував її Кабміну, оминаючи конкурс. Свою версію призначення УНН виклав заступник Магалецький Андрій Лордкіпанідзе від імені відомства.

Він повідомив, що конкурс на главу Держспоживслужби Кабмін скасував тимчасово, в період дії карантину у зв’язку з COVID-19. Тому, як вважають в Держспоживслужбі, призначення Магалецький главою відомства без конкурсу — було законним і обґрунтованим.

Цитата

“Таким чином, не існувало будь-якої відміни конкурсу на главу Держспоживслужби для подальшого призначення на цю посаду Магалецької Владислави Валеріївни. Тобто, призначення Владислави Магалецької на посаду Голови Державної служби України з питань безпеки продуктів і захисту прав споживачів відбулося не поза конкурсом, а в повній відповідності з вимогами чинного законодавства, яке діяло на момент призначення. Таким чином, вимоги, які б діяли на момент призначення Магалецької Владислави на посаду Глави Держпродспоживслужби про необхідність проведення конкурсу, чинне законодавство не містило, а ті вимоги про порядок призначення, які діяли — були дотримані суб’єктом призначення в повній мірі”, — пояснює Держспоживслужба.

Іншими словами, конкурсу на главу Держспоживслужби дійсно не було і Магалецькій, на відміну від її попередників, просто пощастило зайняти посаду без конкурсу, тому що так вирішив Кабмін для “запобігання поширенню на території України гострого респіраторного захворювання COVID-19”. За задумом Кабміну, відсутність конкурсу на глав державних відомств під час карантину і через 30 днів після його відміни якимось чином вберігає людей від COVID-19.

Доповнення

Глава Держпродспоживслужби Владислава Магалецька 2014-2016 році була заступницею Міністра аграрної політики та продовольства України. З 2016 року перебувала на посаді віцепрезидентки інвестиційного фонду SigmaBleyzer Investment Group та віцепрезидентки аграрної компанії AgroGeneration, пов’язаних із відомим американським бізнесменом українського походження Майклом Блейзером.

Перед призначенням на посаду глави Держпродспоживслужби Владислава Магалецька у декларації вказала статки своєї родини, серед яких 4 квартири в Києві: на 169 кв.м. за 4,09 млн грн, на 70 кв.м. за номінальною ціною в 50 тис. грн і дві в користуванні на 91,3 кв.м. та на 102 кв.м., а також житловий будинок на 237 кв.м. з земельною ділянкою 1003 кв.м.

Також Магалецька задекларувала соболину шубу Ciolini за 450 тис.грн і сімейний автопарк з розкішних іномарок: Infiniti QX60 2017 року випуску за номінальною ціною 228,4 тис. грн, Porsche Cayman 2016 р.в. за 556,5 тис. грн, Toyota Camry 2017 р.в. за 450,9 тис. грн, Volvo S40 2012 р.в., без вказання ціни. Ціни на автомобілі у декларації значно занижено. Наприклад, Porsche коштує щонайменше 1,7 мільйона проти 556 484 грн, зазначених у декларації. А ціни на Infiniti стартують від 700 тисяч гривень, хоча у декларації авто “коштує” 228 443 грн.

Серед готівкових фінансових накопичень родини — 400 тисяч доларів, 5 тисяч швейцарських франків, 300 тис. грн, а також 2 млн гривень в різних валютах на банківських рахунках. Лише одна зарплата Владислави Магалецької за 2019 рік в компанії AgroGeneration склала 3,9 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79