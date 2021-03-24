Не блат, а COVID-19: в Держспоживслужбі пояснили призначення Магалецької главою відомства без конкурсу

Він повідомив, що конкурс на главу Держспоживслужби Кабмін скасував тимчасово, в період дії карантину у зв’язку з COVID-19. Тому, як вважають в Держспоживслужбі, призначення Магалецький главою відомства без конкурсу — було законним і обґрунтованим.

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“Таким чином, не існувало будь-якої відміни конкурсу на главу Держспоживслужби для подальшого призначення на цю посаду Магалецької Владислави Валеріївни. Тобто, призначення Владислави Магалецької на посаду Голови Державної служби України з питань безпеки продуктів і захисту прав споживачів відбулося не поза конкурсом, а в повній відповідності з вимогами чинного законодавства, яке діяло на момент призначення. Таким чином, вимоги, які б діяли на момент призначення Магалецької Владислави на посаду Глави Держпродспоживслужби про необхідність проведення конкурсу, чинне законодавство не містило, а ті вимоги про порядок призначення, які діяли — були дотримані суб’єктом призначення в повній мірі”, — пояснює Держспоживслужба.

Іншими словами, конкурсу на главу Держспоживслужби дійсно не було і Магалецькій, на відміну від її попередників, просто пощастило зайняти посаду без конкурсу, тому що так вирішив Кабмін для “запобігання поширенню на території України гострого респіраторного захворювання COVID-19”. За задумом Кабміну, відсутність конкурсу на глав державних відомств під час карантину і через 30 днів після його відміни якимось чином вберігає людей від COVID-19.

Доповнення

Глава Держпродспоживслужби Владислава Магалецька 2014-2016 році була заступницею Міністра аграрної політики та продовольства України. З 2016 року перебувала на посаді віцепрезидентки інвестиційного фонду SigmaBleyzer Investment Group та віцепрезидентки аграрної компанії AgroGeneration, пов’язаних із відомим американським бізнесменом українського походження Майклом Блейзером.

Перед призначенням на посаду глави Держпродспоживслужби Владислава Магалецька у декларації вказала статки своєї родини, серед яких 4 квартири в Києві: на 169 кв.м. за 4,09 млн грн, на 70 кв.м. за номінальною ціною в 50 тис. грн і дві в користуванні на 91,3 кв.м. та на 102 кв.м., а також житловий будинок на 237 кв.м. з земельною ділянкою 1003 кв.м.

Також Магалецька задекларувала соболину шубу Ciolini за 450 тис.грн і сімейний автопарк з розкішних іномарок: Infiniti QX60 2017 року випуску за номінальною ціною 228,4 тис. грн, Porsche Cayman 2016 р.в. за 556,5 тис. грн, Toyota Camry 2017 р.в. за 450,9 тис. грн, Volvo S40 2012 р.в., без вказання ціни. Ціни на автомобілі у декларації значно занижено. Наприклад, Porsche коштує щонайменше 1,7 мільйона проти 556 484 грн, зазначених у декларації. А ціни на Infiniti стартують від 700 тисяч гривень, хоча у декларації авто “коштує” 228 443 грн.

Серед готівкових фінансових накопичень родини — 400 тисяч доларів, 5 тисяч швейцарських франків, 300 тис. грн, а також 2 млн гривень в різних валютах на банківських рахунках. Лише одна зарплата Владислави Магалецької за 2019 рік в компанії AgroGeneration склала 3,9 млн грн.