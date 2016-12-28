НБУ уточнив строки подачі звітності для банків

За даними регулятора, постанова № 414 запроваджує подання файлу А4 на квартальній основі, що сприятиме збільшенню строку зі збору, обробки, перевірки і аналізу інформації та надасть можливість здійснювати коригуючі проводки для забезпечення складання та оприлюднення достовірної проміжної фінансової звітності банків відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з цим нормативно-правовим документом, банки зобов’язані надсилати в електронному вигляді до НБУ інформацію про показники діяльності для її подальшого оприлюднення на веб-сайті центрального банку щоквартально (І-ІІІ квартал), а також за звітний рік — до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом та до 25 квітня — уточнену інформацію за звітний рік з урахуванням річних коригуючих проводок, у тому числі за результатами зовнішнього аудиту.

При цьому постанова № 414 передбачає внесення змін до постанови Правління НБУ від 24 жовтня 2011 р. № 373 “Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України” та до постанови Правління НБУ від 01 квітня 2016 р. № 226 “Про надання банками України інформації”.

Документ набирає чинності з 29 грудня 2016 року.