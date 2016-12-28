НБУ уточнил сроки подачи отчетности для банков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальный банк Украины уточнил сроки предоставления отчетности банков Украины в соответствии с постановлением Правления НБУ №414, утвержденной 23 декабря 2016 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.
По данным регулятора, постановление № 414 вводит представление файла А4 на квартальной основе, что будет способствовать увеличению срока по сбору, обработке, проверки и анализа информации и позволит осуществлять корректирующие проводки для обеспечения составления и обнародования достоверной промежуточной финансовой отчетности банков в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
Согласно с этим нормативно-правовым документом, банки обязаны направлять в электронном виде в НБУ информацию о показателях деятельности для дальнейшего обнародования на веб-сайте центрального банка ежеквартально (I-III квартал), а также за отчетный год - до 30 числа месяца , следующего за отчетным периодом и до 25 апреля - уточненную информацию за отчетный год с учетом годовых корректирующих проводок, в том числе по результатам внешнего аудита.
При этом постановление № 414 предусматривает внесение изменений в постановление Правления НБУ от 24 октября 2011г. № 373 "Об утверждении Инструкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины" и постановлению Правления НБУ от 1 апреля 2016г. № 226 "О предоставлении банками Украины информации ".
Документ вступает в силу с 29 декабря 2016 года.