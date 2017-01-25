НАЗК виявило порушення у квартальних звітах 12 політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Департамент з питань запобігання політичній корупції виявив ознаки ознаки кримінального правопорушення у квартальних звітах (ІІІ квартал 2016 року) 12 політичних партій. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак, передає УНН.
“Департаментом з питань запобігання політичній корупції було виявлено ознаки кримінального правопорушення у квартальних звітах (ІІІ квартал 2016 року) дванадцяти політичних партій”, — написала Н.Корчак.
Так, у партій виявили порушення статті 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії). Це такі партії, як “Наш край”, “Народний рух України”, “Аграрна партія України”, “Нова політика”, “Партія сильної влади”, “Власна сила”, “Політичне об’єднання “Пряма дія”, “Самоврядна Українська держава”, “Партія вільних демократів”, “Комуністична партія України”, “Зелені”, “ВО “Свобода”.
Н.Корчак повідомила, що матеріали були надіслані до Національної поліції України, яка, відповідно до чинного законодавства, має реагувати на ці правопорушення.