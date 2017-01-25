НАПК выявило нарушения в квартальных отчетах 12 политических партий

"Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции были выявлены признаки уголовного преступления в квартальных отчетах (третий квартал 2016 года) двенадцати политических партий", - написала Н.Корчак.

Так, у партий выявили нарушения статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии). Это такие партии, как "Наш край", "Народный рух Украины", "Аграрная партия Украины", "Новая политика", "Партия сильной власти", "Собственная сила", "Политическое объединение" Прямое действие "," Самоуправляющееся Украинское государство "," Партия свободных демократов "," Коммунистическая партия Украины "," Зеленые "," ВО "Свобода".

Н.Корчак сообщила, что материалы были направлены до Национальной полиции Украины, которая, согласно действующему законодательству, должна реагировать на эти правонарушения.