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НАЗК направило до суду три адмінпротоколи щодо невчасного подання е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду три адміністративних протоколи про несвоєчасне подання декларацій працівниками Вищого господарського суду України. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

НАЗК направило до суду три адмінпротоколи щодо невчасного подання е-декларацій

“Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про направлення до суду 3 адміністративних протоколів про несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно з протоколами, НАЗК виявило випадки несвоєчасного подання декларацій працівниками Вищого господарського суду України за 2015 рік без поважних причин.

Документи складено відповідно до ч.3 ст.12 Закону України “Про запобігання корупції” та порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК.

Так, перший етап е-декларування для осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, закінчився 30 жовтня 2016 року.

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