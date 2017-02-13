НАПК направило в суд три админпротоколы по несвоевременной подаче электронной декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд три административных протокола о несвоевременном представление деклараций работниками Высшего хозяйственного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает о направлении в суд 3 административных протоколов о несвоевременном представление деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно протоколам, НАПК выявило случаи несвоевременного представления деклараций работниками Высшего хозяйственного суда Украины 2015 года без уважительных причин.
Документы составлены в соответствии с ч.3 ст.12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и порядка оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК.
Так, первый этап электронной декларирования для лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, закончился 30 октября 2016 года.