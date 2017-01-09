Найкращим тренером став К.Раньєрі

Кращим тренером було визнано головного тренера "Лестера" Клаудіо Раньєрі. Його команда в 2016 році стала справжньою сенсацією, перемігши в одному із найпрестижніших чемпіонатів світу - англійській прем'єр-лізі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФІФА визначило найкращу команду

Також, за цю нагороду боровся Зінедін Зідан - головний тренер Мадридсбкого "Реалу".

Нагадаємо, ФІФА визначило найкращих фанів.