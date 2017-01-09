Лучшим тренером стал К.Раньери
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Цюрихе, где состоится церемония вручения награды лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА был определен лучший тренер, передает УНН со ссылкой на Twitter ассоциации.
Лучшим тренером был признан главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери. Его команда в 2016 году стала настоящей сенсацией, победив в одном из самых престижных чемпионатов мира - английской премьер-лиге.
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Также, за эту награду боролся Зинедин Зидан - главный тренер Мадридского "Реала".
Напомним, ФИФА определила лучших фанов .