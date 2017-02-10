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Нацстратегія поводження з відходами потребує серйозного доопрацювання - нардеп

Київ • УНН

 • 9367 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. На сьогоднішній день слід констатувати факт відсутності документу, який можна було б назвати Національною стратегію поводження з відходами. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Олег Недава, передає УНН.

Нацстратегія поводження з відходами потребує серйозного доопрацювання - нардеп

"Засідання комітету з екологічної політики так і не відбулося. Послухати презентацію недоопрацьованого проекту Стратегії поводження з відходами прийшли менше половини складу депутатів комітету. Слід наголосити, що інтерес до цього важливого документу високий як серед політиків, чи фахівців, так і серед громадськості та підприємців, що працюють у галузі. Зала комітету була повна, але реального обговорення Стратегії, яку запропонував міністр Остап Семерак, так і не відбулося", - написав О.Недава.

Нардеп зазначив, що Національної стратегії, яку Мінприроди обіцяло ухвалити ще у грудні 2016 року не існує, наразі підготовлений лише аналіз сфери поводження з відходами в Україні.

"Нині можна констатувати, що відповідного документу, який можна було б назвати Стратегією, і який Мінприроди обіцяло ухвалити ще в грудні 2016 року наразі немає. Нині підготовлено лише аналіз сфери поводження з відходами в Україні. Матеріали, а це понад 600 сторінок, є лише початком процесу розробки Стратегії. При чому, на даний час матеріали ці ще досить "сирі", - написав він.

Окрім того, за його словами, велика частина тексту переведена з іноземної мови, а отже при підготовці Національної стратегії використані документи інших країн, які можуть не відповідати українським реаліям.

"У документі наявні частини тексту, які містять не дуже хороший технічний переклад англомовних документів. І це свідчить про використання робочою групою матеріалів з документів інших країн, які неадаптовані до українських реалій. Автори недобросовісно вивчили нашу нормативно-правову базу, існуючу в Україні практику поводження з відходами, інституційну структуру цієї сфери.

Пропоновані в тексті презентованих матеріалів технологічні рішення у сфері поводження з відходами не містять підтверджень їх ефективності та екологічної безпечності. У них відсутні цільові показники", - зауважив О.Недава.

Окрім того, нардеп додав, що стратегічні документи містять індикатори та цільові показники. Наприклад, 17 Глобальних цілей Сталого розвитку, ухвалені на Саміті ООН в 2015 році містять 240 показників та 169 завдань. Однак у запропонованих до обговорення матеріалах застосовано не зрозумілий понятійний апарат, що відсутній у чинному законодавстві.

Нардеп також зауважив, що дискусію викликала й теза міністра природи Остапа Семерака про те, що слід відмовитися від роздільного збирання відходів.

"Учасники обговорення спробували його переконати, що ніякий сміттєсортувальний завод потім не відсортує осколки ртутних ламп, викинутих громадянами у загальний контейнер, від залишків органічних продуктів. Утилізація автомобільних олив, медичних відходів, ламп, батарейок, акумуляторів, відеомоніторів, нарешті пестицидів – це ті відходи, що нищать землю і воду, бо відсутня сучасна система поводження з ними.

Але водночас, ці відходи є ресурсом і можуть приносити прибутки. І це теж потрібно виписати у Стратегії", - наголосив нардеп.

О.Недава зауважив, що протягом попередньої сесії, за побажаннями О.Семерака, до Верховної Ради не вносилися законопроекти щодо поводження з відходами, однак чекати вже нардепи не будуть.

"Комітет, враховуючи побажання міністра, протягом попередньої сесії не виносив на обговорення до парламентської зали законопроектів щодо вдосконалення правової бази поводження з відходами. Далі чекати не можемо.

Разом із розробкою важливих стратегічних документів маємо невідкладно впровадити фінансово-економічні і правові інструменти, щоб закрити ті діри, через які наш бюджет втрачає мільярди на переробці відходів. І через які на нас накочується вал неутилізованого сміття", - резюмував О.Недава.

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