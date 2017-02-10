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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацстратегия обращения с отходами требует серьезной доработки - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. На сегодняшний день следует констатировать факт отсутствия документа, который можно было бы назвать Национальной стратегией обращения с отходами. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Олег Недава, передает УНН.

Нацстратегия обращения с отходами требует серьезной доработки - нардеп

"Заседание комитета по экологической политике так и не прошло. Послушать презентацию недоработанного проекта Стратегии обращения с отходами пришли менее половины состава депутатов комитета. Следует отметить, что интерес к этому важному документу высокий как среди политиков, или специалистов, так и среди общественности и предпринимателей, работающих в отрасли. Зал комитета был полный, но реального обсуждения Стратегии, которую предложил министр Остап Семерак, так и не произошло", - написал О.Недава.

Нардеп отметил, что Национальной стратегии, которую Минприроды обещало принять еще в декабря 2016 года не существует, пока подготовлен только анализ сферы обращения с отходами в Украине.

"Сейчас можно констатировать, что соответствующего документа, который можно было бы назвать стратегией, и который Минприроды обещало принять еще в декабря 2016 года пока нет. Сейчас подготовлен только анализ сферы обращения с отходами в Украине. Материалы, а это более 600 страниц, являются только началом процесса разработки Стратегии. Причем, в настоящее время материалы эти еще достаточно "сырые", - написал он.

Кроме того, по его словам, большая часть текста переведена с иностранного языка, а следовательно при подготовке Национальной стратегии использованы документы других стран, которые могут не соответствовать украинским реалиям.

"В документе имеются части текста, которые содержат не очень хороший технический перевод англоязычных документов. И это свидетельствует об использовании рабочей группой материалов из документов других стран, неадаптированных к украинским реалиям. Авторы недобросовестно изучили нашу нормативно-правовую базу, существующую в Украине практику обращения с отходами, институциональную структуру этой сферы.

Предлагаемые в тексте представленных материалов технологические решения в сфере обращения с отходами не содержат подтверждений их эффективности и экологической безопасности. В них отсутствуют целевые показатели", - отметил О.Недава.

Кроме того, нардеп добавил, что стратегические документы содержат индикаторы и целевые показатели. Например, 17 Глобальных целей Устойчивого развития, принятые на Саммите ООН в 2015 году содержат 240 показателей и 169 задач. Однако в предложенных к обсуждению материалах применено не понятный понятийный аппарат, который отсутствует в действующем законодательстве.

Нардеп также отметил, что дискуссия вызвала и тезис министра природы Остапа Семерака о том, что следует отказаться от раздельного сбора отходов.

"Участники обсуждения попытались его убедить, что никакой мусоросортировочный завод потом не отсортирует осколки ртутных ламп, выброшенных гражданами в общий контейнер, от остатков органических продуктов. Утилизация автомобильных масел, медицинских отходов, ламп, батареек, аккумуляторов, видеомониторов, наконец пестицидов - это те отходы, которые уничтожают землю и воду, потому что отсутствует современная система обращения с ними.

Но в то же время эти отходы являются ресурсом и могут приносить прибыль. И это тоже нужно выписать в Стратегии", - подчеркнул нардеп.

О.Недава отметил, что в течение предыдущей сессии, по желанию О.Семерака, в Верховную Раду не вносились законопроекты по обращению с отходами, однако ждать уже нардепы не будут.

"Комитет, учитывая пожелания министра, в течение предыдущей сессии не выносил на обсуждение в парламентский зал законопроектов по совершенствованию правовой базы обращения с отходами. Далее ждать не можем.

Вместе с разработкой важных стратегических документов должны безотлагательно внедрить финансово-экономические и правовые инструменты, чтобы закрыть те дыры, через которые наш бюджет теряет миллиарды на переработке отходов. И через которые на нас накатывается вал неутилизированного мусора", - резюмировал О.Недава.

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