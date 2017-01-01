В Україні не зафіксувано серйозних правопорушень під час святкувань Нового року - Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року в Україні відбулося 680 новорічних масових заходів. У них взяли участь майже 1,1 млн. осіб. Резонансних ДТП та порушень громадського порядку на території держави не зареєстровано. Про це йдеться в повідомленні Департаментe комунікації Національної поліції України, передає УНН.
У ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року в Україні відбулося 680 новорічних масових заходів. У них взяли участь майже 1,1 млн. осіб.
Найбільш багатолюдні заходи відбулися у Дніпропетровській (у 99 заходах взяли участь 700 тисяч осіб), Запорізькій (50 тисяч осіб, 48 заходів), Одеській (43 тисячі осіб, 17 заходів) та Тернопільській (38 тисяч осіб, 31 захід) областях.
Публічну безпеку і порядок під час їх проведення забезпечували 7 тисяч працівників поліції та 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії України.
Порушень публічного порядку не допущено. На дорогах держави в новорічну ніч резонансних дорожньо-транспортних пригод не зареєстровано.
Як повідомляв УНН, на Софійській площі відбулася зустріч Нового року.