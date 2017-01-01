В Украине не зафиксировано серьезных правонарушений во время празднования Нового года - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине состоялось 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн людей. Резонансных ДТП и нарушений общественного порядка на территории государства не зарегистрировано. Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине состоялось 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн. граждан.
Наиболее многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тыс. людей), Запорожской (50 тыс. человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тыс. человек, 17 мер) и Тернопольской (38 тыс. человек, 31 мероприятие) областях.
Публичную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тыс. сотрудников полиции и 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Нарушений публичного порядка не допущено. На дорогах государства в новогоднюю ночь резонансных дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
Как сообщал УНН, на Софийской площади состоялась встреча Нового года.