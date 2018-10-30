Народний банк Китаю знизив курс юаня до долара до мінімуму з 2008 року

За словами місцевої преси, на волатильність ринку “вплинули в тому числі зовнішні фактори”, серед яких “зростання індексу долара в понеділок, заява Ангели Меркель щодо відмови переобиратися на пост канцлера ФРН, а також зниження цін на нафту”.

Народний банк Китаю в 2018 році вже чотири рази знижував резервні вимоги для більшості банків. На початку жовтня ЦБ знизив вимоги на 100 базисних пунктів, до 14,5%, що, як очікується, дозволить вивільнити ще 750 млрд юанів (109 млрд доларів США). Експерти, втім, упевнені, що влада Китаю побоюється пом’якшувати грошову політику, щоб уникнути різкого ослаблення юаня і нового витка відтоку капіталу.

За підсумками 2015 роки юань подешевшав по відношенню до долара на 6%, в 2016 році — ще на 6,7%, обновивши кілька мінімальних значень за вісім з половиною років. За підсумками 2017 року національна валюта зміцнилася до долара на 6,2%.

Як раніше інформував УНН, фахівці міністерства фінансів США за підсумками перевірок прийшли до висновку, що КНР не маніпулює курсом національної валюти, та доповіли про це главі відомства Стівену Мнучіну.