Народный банк Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Народный банк КНР ослабил курс юаня к доллару на 0,28%, что стало минимумом за последние десять лет, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам местной прессы, на волатильность рынка “оказали влияние в том числе внешние факторы”, среди которых “рост индекса доллара в понедельник, заявление Ангелы Меркель об отказа переизбираться на пост канцлера ФРГ, а также снижение цен на нефть”.
Китая в 2018 году уже четыре раза снижал резервные требования для большинства банков. В начале октября ЦБ понизил требования на 100 базисных пунктов, до 14,5%, что, как ожидается, позволит высвободить еще 750 млрд юаней (109 млрд долларов США). Эксперты, впрочем, уверены, что власти Китая опасаются сильнее смягчать денежную политику, чтобы избежать резкого ослабления юаня и нового витка оттока капитала.
По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года национальная валюта укрепилась к доллару на 6,2%.
Как ранее информировал УНН, специалисты министерства финансов США по итогам проверок пришли к выводу, что КНР не манипулирует курсом национальной валюты, и доложили об этом главе ведомства Стивену Мнучину.