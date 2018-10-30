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Макрон назвав гідним рішення Меркель не претендувати на пост канцлера в 2021 році

Макрон назвав гідним рішення Меркель не претендувати на пост канцлера в 2021 році

Київ • УНН

 • 7941 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон назвав “гідним” рішення Ангели Меркель не претендувати на посаду канцлера Німеччини у 2021 році. Про це французький лідер заявив у понеділок на спільній прес-конференції із прем’єр-міністром Ефіопії Абійем Ахмедом в Єлисейському палаці, передає УНН із посиланням на Agence France-Presse.

“Це її рішення, до якого я ставлюся з глибокою повагою і яке вважаю виключно гідним”, — передає слова президента французька інформаційна агенція. Макрон також зазначив, що Меркель керує своєю країною “з великою мужністю”.

Як раніше інформував УНН, у понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на прес-конференції, що більше не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться главою кабінету міністрів максимум до 2021 року. Знову ставати канцлером після цього вона не збирається. Рішення послідувало після того, як на виборах до земельного парламенту (ландтагу) ​​Гессена християнські демократи набрали 27% голосів — на 11,3% менше, ніж на виборах в 2013 році.

Меркель підкреслила, що не має наміру брати участь у дискусіях щодо свого наступника на посту глави ХДС. Протягом понеділка відразу кілька людей заявили про намір висунути кандидатуру на виборах голови Християнсько-демократичного союзу. Вже зараз можна сказати, що головними фаворитами на них будуть генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан.

Ангела Меркель є головою ХДС із 2000 року. Посада канцлера вона зайняла в 2005 році. Перша жінка Федеральний канцлер Німеччини. Людина року журналу “Тайм” (2015), найвпливовіша жінка планети за версією журналу “Форбс”.

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