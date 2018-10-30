Макрон назвал достойным решение Меркель не претендовать на пост канцлера в 2021 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "достойным" решение Ангелы Меркель не претендовать на должность канцлера Германии в 2021 году. Об этом французский лидер заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом в Елисейском дворце, передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
“Это ее решение, к которому я отношусь с глубоким уважением и которое считаю исключительно достойным”, — передает слова президента французский информационное агентство. Макрон также отметил, что Меркель руководит своей страной “с большим мужеством”.
Как ранее информировал УНН, в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но останется главой кабинета министров максимум до 2021 года. Вновь становиться канцлером после этого она не собирается. Решение последовало после того, как на выборах в земельный парламент (ландтаг) Гессена христианские демократы набрали 27% голосов — на 11,3% меньше, чем на выборах в 2013 году.
Меркель подчеркнула, что не намерен участвовать в дискуссиях относительно своего преемника на посту главы ХДС. В течение понедельника сразу несколько человек заявили о намерении выдвинуть кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза. Уже сейчас можно сказать, что главными фаворитами на них будут генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Ангела Меркель является председателем ХДС с 2000 года. Должность канцлера она заняла в 2005 году. Первая женщина Федеральный канцлер Германии. Человек года журнала “Тайм” (2015), самая влиятельная женщина планеты по версии журнала “Форбс”.