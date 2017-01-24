Наркотиків на мільйон грн вилучили в Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Кривому Розі співробітники поліції вилучили наркотики на суму близько мільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Так, 21 січня 2017 року співробітники поліції провели обшук одного з будинків Центрально-Міського району, а також приміщення гаражу, що належать місцевому 28-річному чоловіку. В ході обшуку в будинку було виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик з фіксатором, в якому знаходилась речовина рослинного походження — канабіс та поліетиленовий пакетик з метамфетаміном.
Під час обшуку приміщення гаражу, який теж знаходиться у власності правопорушника, співробітники поліції вилучили близько десяти пакетів та одну 3-літрову банку з марихуаною. Також було виявлено пістолет без маркування. Загальна маса вилученого канабісу складає близько 10 кг, точну масу буде встановлено після проведення експертизи.
Зловмисник пояснив, що виявлені речовини належать йому. Він заготовив їх у вересні минулого року та зберігав для особистого вживання.
За цінами “чорного ринку” кількість вилученого сягає порядку одного мільйона гривень.
Вилучені речовина та предмети направлені на проведення судових експертиз. Остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення буде надано після проведення експертизи та слідчих дій.