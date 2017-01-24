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Наркотиков на миллион грн изъяли в Кривом Роге

Наркотиков на миллион грн изъяли в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 9705 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Кривом Роге сотрудники полиции изъяли наркотики на сумму около миллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Так, 21 января 2017 г. сотрудники полиции провели обыск одного из домов Центрально-Городского района, а также помещения гаража, принадлежащих местному 28-летнему мужчине. В ходе обыска в доме был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с фиксатором, в котором находилось вещество растительного происхождения - каннабис и полиэтиленовый пакетик с метамфетамином.

Во время обыска помещения гаража, который тоже находится в собственности правонарушителя, сотрудники полиции изъяли около десяти пакетов и одну 3-литровую банку с марихуаной. Также был обнаружен пистолет без маркировки. Общая масса изъятого каннабиса составляет около 10 кг, точную массу будет установлено после проведения экспертизы.

Злоумышленник объяснил, что обнаруженные вещества принадлежат ему. Он заготовил их в сентябре прошлого года и хранил для личного употребления.

По ценам "черного рынка" количество изъятого достигает порядка одного миллиона гривен.

Изъятые вещество и предметы направлены на проведение судебных экспертиз. Окончательную правовую квалификацию уголовного преступления предоставят после проведения экспертизы и следственных действий.

 

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