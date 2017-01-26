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Нарколабораторію виявили в квартирі київської багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці виявили нарколабораторію в квартирі однієї з багатоповерхівок Оболонського району Києва. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом утримання наркопритону (ч. 1 ст. 317 КК України — організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), правоохоронці провели обшук в квартирі.

В помешканні правохоронці виявили обладнання, за допомогою якого здійснювалось виготовлення психотропної речовини, 35 прозорих поліетиленових крафт-пакетиків з вмістом схожим на амфетамін, а також прекурсори, що використовувались для виготовлення психотропної речовини.

Наразі вилучені речі та зразки психотропних речовин скеровані для проведення дактелоскопічних, генетично-молекулярних та судово-хімічних експертиз, за результатами яких у разі наявності законних підстав винним особам буде повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває.

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