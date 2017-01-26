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Нарколабораторию обнаружили в квартире киевской многоэтажки

Нарколабораторию обнаружили в квартире киевской многоэтажки

Киев • УНН

 • 11834 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранители обнаружили нарколабораторию в квартире одной из многоэтажек Оболонского района Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по факту содержания наркопритона (ч. 1 ст. 317 УК Украины - организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), правоохранители провели обыск в квартире.

В доме правоохранители обнаружили оборудование, с помощью которого осуществлялось изготовление психотропного вещества, 35 прозрачных полиэтиленовых крафт-пакетиков с содержанием похожим на амфетамин, а также прекурсоры, используемые для изготовления психотропного вещества.

Изъятые вещи и образцы психотропных веществ направлены для проведения дактелоскопичных, генетически молекулярных и судебно-химических экспертиз, по результатам которых при наличии законных оснований виновным лицам сообщат о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

Украинские Национальные Новости

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