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Нардеп від "Слуг народу" Нікітіна потрапила до Єдиного реєстру корупціонерів

Нардеп від "Слуг народу" Нікітіна потрапила до Єдиного реєстру корупціонерів

Київ • УНН

 • 21804 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Марина Нікітіна потрапила до Єдиного реєстру корупціонерів через “конфлікт інтересів”, передає УНН з посиланням на дані реєстру.

Цитата:

"Вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", – значиться в реєстрі у графі “Склад корупційного правопорушення”.

Деталі

Зазначається, що Нікітіна була визнана винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), на неї було накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 400 грн.

Рішення приймав Печерський районний суд Києва.

Контекст

У жовтні минулого року Печерський районний суд Києва оштрафував народну депутатку за те, що жінка призначила своїм помічником власного чоловіка. Як зазначали в ЗМІ, заробітна плата Олександра Нікітіна становила 24 тисячі гривень на місяць.

Що було раніше

Упродовж першого місяця 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 477 осіб до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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