Нардеп від "Слуг народу" Нікітіна потрапила до Єдиного реєстру корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Марина Нікітіна потрапила до Єдиного реєстру корупціонерів через “конфлікт інтересів”, передає УНН з посиланням на дані реєстру.
Цитата:
"Вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", – значиться в реєстрі у графі “Склад корупційного правопорушення”.
Деталі
Зазначається, що Нікітіна була визнана винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), на неї було накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 400 грн.
Рішення приймав Печерський районний суд Києва.
Контекст
У жовтні минулого року Печерський районний суд Києва оштрафував народну депутатку за те, що жінка призначила своїм помічником власного чоловіка. Як зазначали в ЗМІ, заробітна плата Олександра Нікітіна становила 24 тисячі гривень на місяць.
Що було раніше
Упродовж першого місяця 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 477 осіб до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.