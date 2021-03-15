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Нардеп от "Слуг народа" Никитина попала в Единый реестр коррупционеров

Нардеп от "Слуг народа" Никитина попала в Единый реестр коррупционеров

Киев  •  УНН

 • 21803 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Марина Никитина попала в Единый реестр коррупционеров из-за "конфликта интересов", передает УНН со ссылкой на данные реестра.

Цитата:

"Совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов", - значится в реестре в графе "Состав коррупционного правонарушения".

Детали

Отмечается, что Никитина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов), на нее было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн.

Решение принимал Печерский районный суд Киева.

Контекст

В октябре прошлого года Печерский районный суд Киева оштрафовал народного депутата за то, что женщина назначила своим помощником своего мужа. Как отмечали в СМИ, заработная плата Александра Никитина составила 24 тысячи гривен в месяц.

Что было раньше

В течение первого месяца 2021 года Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло сведения о 477 лицах в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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