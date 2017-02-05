Нападник на поліцейських у Луврі відмовився давати свідчення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Зловмисник, який намагався здійснити напад у Луврі 3 лютого, відмовився давати свідчення слідчому, передає УНН з посиланням на Reuters.
29-річний єгиптянин Адулла Реда аль-Хамам, що перебуває зараз у лікарні, відмовився розмовляти зі слідчим.
“Перший допит відбувся сьогодні, але він був дуже коротким. Зараз він відмовляється говорити зі слідчим”, — повідомило джерело у паризькій прокуратурі.
Нагадаємо, зловмисник, який мав два мечете і був одягнений в чорну футболку з малюнком черепа, зробив випад у бік чотирьох солдатів з криками “Аллах Акбар”.
Одного із солдатів було легко поранено, а другий солдат відкрив вогонь, потрапивши нападнику в живіт. Стан підозрюваного стабілізується у паризькій лікарні і в суботу вранці “більше не було загроз життю” чоловіка, повідомило джерело.
Нападником вважається 29-річний громадянин Єгипту, який проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах і легально прилетів до Франції рейсом з Дубаю 26 січня. Слідчі вважають, що він знімав дорогу квартиру поруч з Єлисейськими полями, повідомили джерела.