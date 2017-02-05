Нападающий на полицейских в Лувре отказался давать показания
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Злоумышленник, который пытался напасть в Лувре 3 февраля, отказался давать показания следователю, передает УНН со ссылкой на Reuters.
29-летний египтянин Одоллам Реда аль-Хаммам, который находится сейчас в больнице, отказался разговаривать со следователем.
"Первый допрос состоялся сегодня, но он был очень коротким. Сейчас он отказывается говорить со следователем", - сообщил источник в парижской прокуратуре.
Напомним, который злоумышленник, имел два мэчете и был одет в черную футболку с рисунком черепа, сделал выпад в сторону четырех солдат с криками "Аллах Акбар".
Один из солдат был легко ранен, а другой солдат открыл огонь, попав нападающему в живот. Состояние подозреваемого стабилизируется в парижской больнице и в субботу утром "больше не было угроз жизни" человека, сообщил источник.
Нападающим считается 29-летний гражданин Египта, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и легально прилетел во Францию рейсом из Дубая 26 января. Следователи считают, что он снимал дорогую квартиру рядом с Елисейскими полями, сообщили источники.