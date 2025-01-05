Найбільша авіакомпанія Сербії припиняє рейси до низки міст рф

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Air Serbia з кінця січня скасовує рейси з Белграда до Казані та Сочі. Це вже шоста авіакомпанія, що обмежує польоти до РФ після збиття азербайджанського літака в Казахстані.

Авіакомпанія Air Serbia з кінця січня припиняє виконання рейсів із Белграда до російських міст Казань та Сочі. Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії (АТОР) із посиланням на дані системи бронювання авіаперевізника, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що останній рейс до Казані заплановано на 18 січня, у Сочі - на 20 січня.

Офіційних коментарів про скасування рейсів авіакомпанія поки не дала. Однак раніше аналогічні рішення ухвалили Азербайджанські авіалінії, казахстанська Qazaq Air, ізраїльська El Al, арабська Flydubai та Туркменські авіалінії. Причиною стало збиття азербайджанського літака.

Справочно

 25 грудня в Казахстані розбився літак Азербайджанських авіаліній, який летів рейсом Баку-Грозний. Загинули 38 людей, переважно громадяни Азербайджану.

Пізніше ЗМІ повідомили, що літак був атакований на підході до Грозного ракетою із зенітного комплексу Панцир-С. Після цього росіяни заборонили екіпажу приземлятися в аеропортах РФ.

Нагадаємо

Авіакомпанія "Туркменістан" на місяць призупинила рейси за маршрутом Ашхабад-москва. Це вже п'ята компанія, що обмежує польоти до рф після катастрофи Embraer E190.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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